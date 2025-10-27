Бизнесу могут дать право на ошибку

На первый раз за налоговые нарушения предлагается не штрафовать.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает дать предпринимателям право на ошибку и не штрафовать в первый раз за налоговые нарушения.

По его словам, налоговики видят все нарушения и ошибки.

«Первый раз, я считаю, что человек просто должен получить предупреждение, даже если злонамеренно. Потому что на второй раз он уже точно будет знать, что с нашим государством игры, что-то кто-то не заметил, не проходят. Уже нужно сразу думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь и какие-то действия совершаешь», — заявил Даванков.

Он считает, что страх допустить ошибку тормозит развитие отечественного предпринимательства.

Больше всего хотят стать предпринимателями люди в возрасте 18-23 года. Потом это желание уменьшается. Поэтому важно именно молодым бизнесменам не бить по рукам, а наоборот – подсказывать и быть партнером, а не карателем, считает вице-спикер Госдумы.

Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму до конца осенней сессии, но сначала инициативу обсудят со всеми заинтересованными сторонами.