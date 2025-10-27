⌛ 27 октября 2025 нужно успеть отправить ЕФС-1 в СФР

Сегодня нужно сдать отчеты за октябрь и квартальную отчетность.

27 октября – последний день для отправки отчетности страхователями в СФР. Это связано с тем, что 25-е число выпало на выходной день.

Нужно подать ежемесячные сведения:

подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1 — о выплатах работникам бюджетной сферы;

подраздел 1.1 — о трудовой деятельности при переводе, реорганизации или переименовании компании и получении заявления от работника о переходе на электронную трудовую книжку.

Также сдают ежеквартальные отчеты:

подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1 — о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя;

раздел 2 ЕФС-1 — о начисленных взносах на обязательное социальное страхование на травматизм.

Разделы ЕФС-1 можно подать через Единую Цифровую Платформу, напоминает Соцфонд.

Если электронные документы и сведения от имени страхователя подписывает уполномоченное лицо – понадобится машиночитаемая доверенность.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.