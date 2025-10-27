С 1 февраля 2026 года будет нельзя взять две льготные ипотеки на одну семью

Пока что семейные пары могут оформить две льготные ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов, но с 1 февраля 2026 года это запретят. Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту.

Власти ограничат условия программы «Семейная ипотека». Если сейчас два родителя могут оформить два льготных кредита на покупку жилья, то с 1 февраля 2026 года это запретят. Одна семья сможет купить жилье на особых условиях только один раз.

Согласно изменениям, супруги должны быть созаемщиками по кредиту. Исключение сделают для семей, в которых один из супругов — иностранный гражданин.

«С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе», — сказано на сайте Минфина.

Также до конца 2025 года власти оставят действующие условия по семейной ипотеке, но с 1 января 2026 снизят размер субсидий по кредитам.