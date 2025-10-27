⚡️ Итоги дня: появился новый праздник — День работника суда, зарплата московских курьеров стала рекордной в стране, ЕС в топ-3 торговых партнеров России

Новый профессиональный праздник — День работника суда будет ежегодно отмечаться 5 ноября. Празднование приурочено к дате издания указа Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Этот указ увидел свет в 1723 году.

Евросоюз даже с учетом ограничений по итогам 2024 года вошел в тройку самых крупных торговых партнеров России. Общий объем торговли между Россией и ЕС составил почти 67,5 млрд евро.

64% россиян, которые зарабатывают на своем хобби, сталкивались с попытками взлома аккаунтов в соцсетях. 55% опрошенных столкнулись с попытками взлома электронной почты, 51% — мессенджеров.

С января по сентябрь 2025 года количество киберпреступлений против детей в России выросло на 120%. Злоумышленники применяют различные схемы и психологические приемы, чтобы выманить у детей личные данные или деньги.

Чистая прибыль X5 с января 2025 года снизилась почти на 20%. Показатель по МСФО составил 76,4 млрд рублей.

Мобильный оператор t2 рассматривает возможность создания DSP-платформы или специализированного кабинета для рекламы в Telegram.

28 октября 2025 года Центробанк выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей.

32% россиян сочли идею введения платного ОМС для безработных дискриминационной. Половина опрошенных предупредили о риске роста социальной напряженности в случае реализации инициативы, а треть предположила, что граждане начнут искать способы уклониться от платежей.