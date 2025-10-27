⚡️ Итоги дня: появился новый праздник — День работника суда, зарплата московских курьеров стала рекордной в стране, ЕС в топ-3 торговых партнеров России
Новый профессиональный праздник — День работника суда будет ежегодно отмечаться 5 ноября. Празднование приурочено к дате издания указа Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Этот указ увидел свет в 1723 году.
Евросоюз даже с учетом ограничений по итогам 2024 года вошел в тройку самых крупных торговых партнеров России. Общий объем торговли между Россией и ЕС составил почти 67,5 млрд евро.
64% россиян, которые зарабатывают на своем хобби, сталкивались с попытками взлома аккаунтов в соцсетях. 55% опрошенных столкнулись с попытками взлома электронной почты, 51% — мессенджеров.
С января по сентябрь 2025 года количество киберпреступлений против детей в России выросло на 120%. Злоумышленники применяют различные схемы и психологические приемы, чтобы выманить у детей личные данные или деньги.
Чистая прибыль X5 с января 2025 года снизилась почти на 20%. Показатель по МСФО составил 76,4 млрд рублей.
Мобильный оператор t2 рассматривает возможность создания DSP-платформы или специализированного кабинета для рекламы в Telegram.
28 октября 2025 года Центробанк выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей.
32% россиян сочли идею введения платного ОМС для безработных дискриминационной. Половина опрошенных предупредили о риске роста социальной напряженности в случае реализации инициативы, а треть предположила, что граждане начнут искать способы уклониться от платежей.
Калининградский янтарный комбинат добыл самый крупный самородок за последние четыре года. Он весит 2 килограмма 374 грамма и получил название «Рекордсмен». Комбинат впервые планирует извлечь 700 тонн солнечного камня.
Средняя зарплата курьеров в Москве составила 20,5 тыс. рублей в сутки. Это рекордный показатель в стране.
В поезда дальнего следования обязали добавлять вагон-ресторан. Его отсутствие нарушает требование законодательства.
«Авито» запустила свои ИИ-модели для участников рынка электронной коммерции. Нейросети смогут решать типичные задачи в электронной коммерции без длительной адаптации. Например, анализировать таблицы и документы, извлекать атрибуты из карточек или формировать краткие описания товаров.
В Турции мужчине пришлось заплатить бывшей жене компенсацию за унизительные комментарии о лишнем весе. Турецкое законодательство предусматривает до двух лет тюрьмы и штраф за подобные действия, поскольку оскорбление чести и достоинства человека считается уголовно наказуемым.
