У мессенджера MAX новый рекорд

22 октября 2025 года в мессенджере MAX зафиксировали рекордный суточный охват: он превысил 22,5 млн человек.

До этого в октябре среднесуточное число пользователей было 19 млн. Сейчас в мессенджере зарегистрировались 50 млн человек. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.

С момента запуска было отправлено 3,7 млрд сообщений и совершено 842 млн звонков, пользователи записали больше 25 млн видеокружков. Групповые чаты объединили 7,6 млн.

Свои каналы в MAX запустили 13 тыс. блогеров, среди которых певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу. Кроме того, в мессенджере появилась «Платформа для партнеров». С ее помощью бизнес сможет интегрировать свои сервисы в MAX. Например, бронирование путешествий и прием платежей.