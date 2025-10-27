Многодетные отцы смогут раньше выходить на пенсию
Кабмину рекомендовали рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает дать возможность досрочно выходить на пенсию многодетным отцам.
«…в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена.
Рекомендация по совершенствованию правового положения детей дана Правительству.
