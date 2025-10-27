ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Многодетные семьи

Многодетные отцы смогут раньше выходить на пенсию

Кабмину рекомендовали рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает дать возможность досрочно выходить на пенсию многодетным отцам.

«…в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена.

Рекомендация по совершенствованию правового положения детей дана Правительству.

