До 1 ноября 2025 нужно оставить себе не более 20 сим-карт
С 1 ноября 2025 года на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться – как от личных сим-карт, так и корпоративных, напоминает Минцифры.
Это предусмотрено законом от 08.08.2024 № 303-ФЗ.
«В противном случае операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам», — предупредило ведомство.
Узнать о своих номерах можно:
на Госулсугах;
в службе поддержки оператора,
в личном кабинете оператора;
в его офисе.
Как расторгнуть договор:
обратиться к оператору в салоне связи;
подать заявление на Госуслугах в разделе «Сим-карты», если оператор подключен к этому функционалу.
Если на номере есть задолженность – ее сначала придется погасить.
Процедура отключения может занимать несколько дней, поэтому Минцифры рекомендует проверить все заранее.
Начать дискуссию