До 1 ноября 2025 нужно оставить себе не более 20 сим-карт

От лишних карт нужно успеть отказаться, иначе оператор заблокирует все карты.

С 1 ноября 2025 года на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться – как от личных сим-карт, так и корпоративных, напоминает Минцифры.

Это предусмотрено законом от 08.08.2024 № 303-ФЗ.

«В противном случае операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам», — предупредило ведомство.

Узнать о своих номерах можно:

на Госулсугах;

в службе поддержки оператора,

в личном кабинете оператора;

в его офисе.

Как расторгнуть договор:

обратиться к оператору в салоне связи;

подать заявление на Госуслугах в разделе «Сим-карты», если оператор подключен к этому функционалу.

Если на номере есть задолженность – ее сначала придется погасить.

Процедура отключения может занимать несколько дней, поэтому Минцифры рекомендует проверить все заранее.