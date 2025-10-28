💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 октября 2025 года
На 28 октября 2025 года Центробанк понизил официальный курс доллара более чем на 2 рубля, до 78,9848, курс евро — 92,02.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,9848 рубля
Евро
92,0233 рубля
Юань
11,0648 рубля
По данным на 27 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,2690 рубля, евро — 94,3889, юаня — 11,3733.
Инвестбанкир Коган Евгений считает, что не стоит ждать доллар по 60 рублей, поскольку репкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. Стоит смотреть не на курс рубля, а на реальную покупательную способность, которая снизилась из-за роста инфляции.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
