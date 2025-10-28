С октября 2025 ФНС упростила подписание документов и налоговой отчетности

В приложении «Моя подпись» директор или ИП сможет быстро подписать любой документ и налоговую отчетность. В нем также можно получить КЭП, если есть подтвержденные биометрические данные.

Налоговики расширили функционал мобильного приложения «Моя подпись». Этот сервис позволяет онлайн подписать электронные документы и налоговую отчетность. С его помощью также можно направить директору или ИП любой документ.

С октября 2025 года в приложении упростили механизм подписания документов. Для этого нужно:

Скачать приложение «Моя подпись». Открыть сервис в любом браузере на любом устройстве. Указать ИНН подписанта и выбрать документ для подписания. Подтвердить операцию в приложении. Отправить готовый документ напрямую в мессенджер или сохранить на устройство.

Также приложение позволяет получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), если у пользователя есть подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС).

«Секретный ключ хранится в самом приложении, что исключает необходимость самостоятельной настройки специализированного программного обеспечения на компьютере и делает процесс безопасным и удобным», — сказано на сайте ФНС.

Скачать приложение «Моя подпись» можно в RuStore, Google Play и App Store.