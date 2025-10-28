С октября 2025 ФНС упростила подписание документов и налоговой отчетности
Налоговики расширили функционал мобильного приложения «Моя подпись». Этот сервис позволяет онлайн подписать электронные документы и налоговую отчетность. С его помощью также можно направить директору или ИП любой документ.
С октября 2025 года в приложении упростили механизм подписания документов. Для этого нужно:
Скачать приложение «Моя подпись».
Открыть сервис в любом браузере на любом устройстве.
Указать ИНН подписанта и выбрать документ для подписания.
Подтвердить операцию в приложении.
Отправить готовый документ напрямую в мессенджер или сохранить на устройство.
Также приложение позволяет получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), если у пользователя есть подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС).
«Секретный ключ хранится в самом приложении, что исключает необходимость самостоятельной настройки специализированного программного обеспечения на компьютере и делает процесс безопасным и удобным», — сказано на сайте ФНС.
Скачать приложение «Моя подпись» можно в RuStore, Google Play и App Store.
