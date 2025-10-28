⚡️ Итоги дня: за донос на пьяных водителей платят до 20 тысяч рублей, за езду с номерами без флага РФ будут штрафовать, Авито откажется от полностью бесплатных объявлений

28 октября — День бабушек и дедушек. Праздник отмечают в РФ с 2009 года. Идею переняли у некоего нидерландского Цветочного бюро, которое предложило дарить в октябре бабушкам и дедушкам цветы.

В России продажи водки за девять месяцев упали на 4,5% — до 54,46 млн декалитров (дал). Коньяка было продано на 9,7% меньше — 9,29 млн дал.

При падении розничных продаж пива на 16,9% за девять месяцев 2025 года производство сократилось лишь на 0,6%. Выпуск составил 688,05 млн дал против продаж в 462,36 млн дал.

Рынок краткосрочной аренды жилья в России вырос на 13% за год, сейчас там работает 10,68 тыс. юридических лиц.

Интерес к нативной рекламе в Instagram1 (принадлежит Meta1, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с сентября вырос до 60%. По оценкам участников рынка, в перспективе двух-трех лет в деньгах такой вид размещения займет до 12% от всего рекламного рынка.

Telegram стал лидером по перетоку аудитории из заблокированных социальных сетей. После вступления в силу с 1 сентября 2025 запрета на размещение рекламы на заблокированных платформах начался активный переток аудитории и бюджетов на продвижение. В Telegram за месяц перешло 32% аудитории, 25% перешло в VK, 20% — на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok.

10-20 тысяч шагов в день крайне опасны для здоровья, предупредили врачи. Такая нагрузка калечит суставы и ускоряет старение.

Россиянам начали платить до 20 тыс. рублей за донос на пьяных водителей. Система вознаграждений работает уже в девяти регионах. Самые большие выплаты дают в Амурской области — 20 тыс., в других регионах — по 3-5 тыс.

Водителям грозит штраф за езду с выданными в 2025 году номерами без флага РФ. За нарушение могут привлечь к административной ответственности, штраф 500 рублей.

С октября 2025 года возобновлен единственный авиарейс между РФ и Мьянмой. Это перелет Новосибирск — Мандалай — Янгон. Прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой не было более 30 лет.

Минтранс рекомендовал обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах.

Альфа-Банк впервые в России выпустил токенизированные билеты на театрализованное шоу «Шрек Викенд 2025», которое пройдет 1 и 2 ноября 2025 года. Эмитентом выступил Дом культуры «Кристалл». Один токен равен одному билету. Стоимость — 2 500 рублей. Покупатели токенов получают ряд преимуществ — раннюю цену на оба дня шоу, отдельный вход без очередей.

Авито планирует отказаться от полностью бесплатных объявлений. Частным продавцам и представителям микробизнеса придется использовать встроенные сервисы оплаты и доставки. За успешные сделки будет взиматься комиссия от 2% до 9%, размер ее зависит от стоимости товара, категории, региона размещения и способа доставки.