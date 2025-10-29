ФНС: что делать, если нет данных об ОКТМО банка для 3-НДФЛ

При заполнении декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год на доходы в виде процентов по вкладам в банках можно указать ОКТМО по месту учета налогоплательщика-физлица.

Налоговиков спросили – как узнать ОКТМО банка для подачи 3-НДФЛ, если на сайте банка этой информации нет, и на горячей линии ответ не дали.

При заполнении данных о доходах в виде процентов по вкладам в банках в декларации 3-НДФЛ можно указать ОКТМО по месту учета налогоплательщика-физлица, ответили представители налоговой службы.