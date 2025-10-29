ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Субсидии для бизнеса

Запрет на предоставление бюджетных субсидий юрлицам с долгами перед РФ продлят

Минфин уточнит сроки решений по использованию средств на нацпроекты.

Минфин разработал проект постановления кабмина об особенностях исполнения федерального бюджета на следующие три года.

«Цель – ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде», – пояснил замглавы Минфина Николай Бегчин.

В проекте предусмотрено:

  • уточнение на 2026 год нормы о сроках принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Их необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026;

  • продление нормы о запрете предоставления из бюджета субсидий компаниям, имеющим задолженности перед РФ. Такие же ограничения распространят и на бюджетные инвестиции;

  • определение особенностей использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года. В частности, остатки средств на 1 января 2026 в иностранной валюте можно будет направить на те же цели, на которые их получили в 2025 году.

Отпуска

Как составить график отпусков на 2026 год: 10 главных правил

До конца года работодателям нужно утвердить график отпусков на 2026 год. Документ нужен не только для проверок, но и чтобы избежать хаоса с отпусками летом. Мы собрали главные правила, как составить график без ошибок, споров с сотрудниками и штрафов от трудовой инспекции.

