Запрет на предоставление бюджетных субсидий юрлицам с долгами перед РФ продлят

Как составить график отпусков на 2026 год: 10 главных правил

До конца года работодателям нужно утвердить график отпусков на 2026 год. Документ нужен не только для проверок, но и чтобы избежать хаоса с отпусками летом. Мы собрали главные правила, как составить график без ошибок, споров с сотрудниками и штрафов от трудовой инспекции.