Запрет на предоставление бюджетных субсидий юрлицам с долгами перед РФ продлят
Минфин разработал проект постановления кабмина об особенностях исполнения федерального бюджета на следующие три года.
«Цель – ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде», – пояснил замглавы Минфина Николай Бегчин.
В проекте предусмотрено:
уточнение на 2026 год нормы о сроках принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Их необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026;
продление нормы о запрете предоставления из бюджета субсидий компаниям, имеющим задолженности перед РФ. Такие же ограничения распространят и на бюджетные инвестиции;
определение особенностей использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года. В частности, остатки средств на 1 января 2026 в иностранной валюте можно будет направить на те же цели, на которые их получили в 2025 году.
Начать дискуссию