Когда изменится сальдо ЕНС – зависит от момента сдачи и содержания уточненки

Если в уточненной декларации налоговые обязательства увеличиваются – изменения на едином налоговом счете отразятся в срок платежа, а если уменьшаются – после камеральной проверки.

Налоговики разъяснили порядок изменения сальдо ЕНС после направления уточненной декларации.

Момент отражения изменений сальдо ЕНС зависит:

от момента сдачи уточняющей декларации – до или после срока уплаты налога ;

ее содержания – заявлен налог к уменьшению или увеличению.

«При сдаче отчетности до срока уплаты изменения на ЕНС отразятся при наступлении срока. Если уточненный налоговый расчет подан с увеличением причитающихся к уплате сумм налогов и направлен после срока уплаты, изменения на ЕНС отразятся со дня представления таких деклараций, но не ранее наступления платежной даты», — рассказала замначальника отдела оказания госуслуг УФНС по Карелии Елена Петух.

По уточненным декларациям (расчетам) с суммой к уменьшению переплата отразится на ЕНС:

с дня, следующего за днем завершения камеральной проверки ;

либо после 10 дней с момента окончания срока камеральной проверки.

А если найдут нарушения – после вступления в силу решения по проверке.

На дату подачи уточненной декларации с указанием суммы к уменьшению должно пройти не больше трех лет от срока платежа, по которому возникла переплата. Иначе она не будет учтена на ЕНС и не сформирует положительное сальдо, добавили налоговики.

