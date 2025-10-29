ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
❗ Суммы к уплате в налоговом уведомлении и по QR-коду могут отличаться

Ссылка на QR-код в уведомлении за 2024 год учитывает зачеты положительного сальдо на ЕНС.

Сумма к уплате в налоговом уведомлении может отличаться от суммы оплаты по QR-коду. Региональное УФНС ответило, что делать налогоплательщику в такой ситуации.

Ссылка на QR-код в реквизитах платежа налогового уведомления содержит актуальную сумму налогов к уплате по такому уведомлению. Там учтены зачеты положительного сальдо на ЕНС налогоплательщика, проведенные налоговиками при формировании и направлении уведомления.

Подробности рекомендуют узнавать в своей налоговой.

Основные средства

Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Ведение учета основных средств — одна из ключевых задач любого предприятия. Но что делать, если не весь объект, а лишь его часть утратила свое значение или перестала быть полезной? Именно об этом — о частичном списании основных средств — мы и поговорим.

