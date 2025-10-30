📷 Запуск системы автовыявления машин без ОСАГО все еще обсуждают

Сенатор опроверг запуск с ноября 2025 года системы выявления автомобилей без полиса ОСАГО.

Официального решения о запуске в России с 1 ноября 2025 года механизма автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО еще нет.

Вопрос остается в стадии обсуждения, заявил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Ранее сообщалось, что в ноябре камеры фотовидеофиксации будут проверять наличие у машин действующего полиса ОСАГО.

«Информация о том, что с 1 ноября в России начнет действовать система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО, не соответствует действительности», — сообщил Шейкин.

Он добавил, что сейчас речь не идет о введении автоматических штрафов. Сначала нужно обеспечить корректность обмена данными между системами, протестировать технические решения и убедиться в достоверности фиксации нарушений.