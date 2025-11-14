Как определить таможенную стоимость при смене валюты платежа в расчетах через агента

Таможенная стоимость товаров зависит от того, до или после таможенного декларирования понесены расходы.

Минфин в письме от 02.10.2025 № 27-01-21/95373 разъяснил, как определять таможенную стоимость товаров по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), если контракт заключен в одной валюте, счет выставлен в другой, а покупатель платит в рублях через платежных агентов.

В рассмотренной ситуации внешнеэкономический контракт был заключен в долларах США, а счет выставлен продавцом в евро.

Минфин пояснил: если покупатель уже произвел оплату товара до подачи таможенной декларации, таможенная стоимость должна определяться по методу 1 (по стоимости сделки с ввозимыми товарами) на основе фактически уплаченной суммы в рублях.

В этом случае пересчет валюты по курсу Центробанка РФ на день регистрации декларации, предусмотренный Таможенным кодексом ЕАЭС, не требуется.

В декларации таможенной стоимости (ДТС-1) пишется фактическая сумма в рублях, уплаченная покупателем платежному агенту для выполнения обязательств перед продавцом.

Если же оплатили уже после выпуска товаров таможней, и в контракте не используется фиксированный курс валют, применяется п. 8 ст. 38 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Таможенная стоимость определяется путем пересчета валюты инвойса в рубли по курсу Банка России, действующему на день регистрации декларации. При этом последующее изменение принятой таможенной стоимости после выпуска товаров на основании фактического курса оплаты не допускается.

