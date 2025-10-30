ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
14 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 26 млрд рублей

Правительство продолжает списывать задолженность регионов РФ по бюджетным кредитам.

Кабмин принял решение списать задолженность по бюджетным кредитам 14 регионов РФ. Общая сумма долга — 26,1 млрд рублей.

«Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в текущем году на меры поддержки, связанные с проведением специальной военной операции», — сказано на сайте Минфина.

С начала 2025 года Правительство уже принимало решение о списании задолженности по бюджетным кредитам 56 субъектов РФ. Тогда сумма составила 199 млрд рублей, что соответствует средствам, которые направили регионам в 2024-2025 годах на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

Савчич Дмитрий
