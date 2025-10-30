14 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 26 млрд рублей

Кабмин принял решение списать задолженность по бюджетным кредитам 14 регионов РФ. Общая сумма долга — 26,1 млрд рублей.

«Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в текущем году на меры поддержки, связанные с проведением специальной военной операции», — сказано на сайте Минфина.

С начала 2025 года Правительство уже принимало решение о списании задолженности по бюджетным кредитам 56 субъектов РФ. Тогда сумма составила 199 млрд рублей, что соответствует средствам, которые направили регионам в 2024-2025 годах на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.