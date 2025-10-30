Депутаты предложили сделать праздничным День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября
30 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о новом праздничном дне — 7 ноября.
Авторы проекта напомнили, что эта дата значимая в истории России. 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Событие стало уникальным и сыграло свою роли в Битве за Москву и оказало влияние на ход Великой Отечественной войны.
Кроме того, на протяжении десятилетий 7 ноября отмечался главный государственный праздник — День Великой Октябрьской социалистической революции.
«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку, ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Узнайте больше о праздничных днях и выходных — смотрите производственный календарь на 2025 год и на 2026.
Начать дискуссию