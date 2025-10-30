🍺 Продавцам пива, сидра и медовухи частично отменят информирование в ЕГАИС с 1 апреля 2026 года, а не с 1 января

Для компаний и ИП, которые занимаются продажей пива, сидра, пуаре и медовухи, перенесут срок отмены в отношении заявок о списании продукции, которые нужно представлять в ЕГАИС.

Росалкогольтабакконтроль предупредил, что участники алкогольного рынка перестанут направлять в ЕГАИС сведения о списании пива и пивных напитков не с 1 января, а с 1 апреля 2026 года.

Изменения касаются компаний и ИП, которые закупают пиво, сидр, пуаре и медовуху для последующей розничной продажи.

Сейчас продавцы должны представлять в ЕГАИС заявки о фиксации списаний пива по форме и в порядке, предусмотренными пунктами 1.1 и 1.2 приложения к приказу Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397.