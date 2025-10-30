С 30 октября 2025 года вступил в силу закон об увеличении страховки по безотзывным вкладам

Вкладчики, которые оформили безотзывный сберегательный сертификат, смогут получить возмещение на сумму 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем при других вкладах.

По рублевым вкладам на срок более трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов лимит страхового возмещения вырос с 1,4 до 2,8 млн рублей. 30 октября 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 г. № 347-ФЗ.

Безотзывный сберегательный сертификат представляет собой ценную бумагу, которая подтверждает, что клиент внес деньги на счет. Досрочно снять средства нельзя, но можно продать право на такой сертификат.

Ожидается, что изменения будут мотивировать россиян вкладывать средства в долгосрочные инструменты.

По остальным вкладам максимальная сумма страхового возмещения по-прежнему остается на уровне 1,4 млн рублей.