🔨 Делать ремонт по воскресеньям и в праздники могут запретить

Законы о тишине принимают регионы, поэтому изменения предлагается внести в федеральный СанПиН.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают запретить проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям и в общероссийские праздничные дни.

Письмо с таким предложение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сейчас субъекты РФ сами определяют часы, когда запрещен шум, в том числе проведение ремонтных работ. Поэтому в некоторых регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям. А это лишает людей единственного полноценного выходного дня, пишут депутаты.

При разработке региональных «законов о тишине» опираются на федеральные санитарно-эпидемиологические нормы, которые устанавливают предельные уровни шума.

«Поскольку принятие единого федерального закона о тишине затруднено (вопрос обеспечения тишины отнесен к компетенции региональных властей), считаем необходимым внести изменения в СанПиН 1.2.3685-21, дополнив его нормой о запрете проведения шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские нерабочие праздничные дни», — говорится в письме.

Изменение санитарно-гигиенических нормативов установит общий ориентир, обязывающий регионы скорректировать свои законы о тишине, что уравняет права жителей разных регионов России, добавили депутаты.