Стало известно, сколько льготных кредитов получили МСП

Малые и средние предприятия получили более 100 млрд через Цифровую платформу МСП.РФ.

Льготное финансирование на общую сумму 101,3 млрд рублей получили субъекты МСП через Цифровую платформу МСП.РФ с 2022 года.

Через ее сервисы подали более 50 тыс. заявок на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Из общего объема финансовой господдержки больше 50% пришлось на получение кредитов онлайн. Этим сервисом воспользовались более 16,3 тыс. раз.

«Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе наиболее востребованных сервисов – получение микрофинансирования. Через него отправили порядка 29 тыс. заявок с 2022 года и получили уже более 35,5 млрд рублей.

Еще более 8 млрд МСП получили в виде льготного лизингового финансирования. Всего подали около 4,5 тыс. заявок на приобретение в лизинг оборудования с господдержкой по ставкам ниже рыночных.