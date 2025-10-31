За последние два года число присвоенных адресов в ФИАС выросло почти в два раза
Замглавы ФНС Виталий Колесников рассказал о важности адресного реестра и его качественного наполнения.
«Важность адресного реестра и его качественного наполнения понимаешь, когда тебя без лишних вопросов находит курьер или скорая. Это залог нашего комфорта, это доставки без срывов, а значит и стабильность для бизнеса», — заявил Колесников.
В ходе совещания-семинара, посвященного вопросам ведения Государственного адресного реестра, обсудили планы по развитию Федеральной информационной адресной системы — ФИАС. Сейчас в реестре содержится 120 млн адресов.
Адресный реестр уже сейчас является ключевым элементом для функционирования ряда информационных систем и предоставления государственных и муниципальных услуг:
регистрации бизнеса;
оформления прав на недвижимость;
планирования развития территорий.
Также увеличился интерес бизнеса к официальной адресной информации.
За 9 месяцев 2025 года посещаемость портала ФИАС выросла более чем на 1 млн по сравнению с 2024 годом. Число посещений ФИАС за 2025 год составило более 9,6 млн.
Важную роль органов местного самоуправления в наполняемости адресного реестра отметил начальник управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС Денис Кузьмичев.
Благодаря им и в связи с развитием интерфейса внутреннего портала ФИАС за последние два года количество присвоенных адресов выросло почти в два раза.
Комментарии1
беда с этим "качественным" наполнением. Например, поселок стал городом. Надо менять документы на новое "правильное" название местоположения. А это сложно, можно сказать невозможно. Ведомства ссылаются друг на друга (что-то типа пишите но не нам). Вот и занимаемся бесполезной и нудной перепиской, а воз и ныне там