За последние два года число присвоенных адресов в ФИАС выросло почти в два раза

Замглавы ФНС Виталий Колесников рассказал о важности адресного реестра и его качественного наполнения.

«Важность адресного реестра и его качественного наполнения понимаешь, когда тебя без лишних вопросов находит курьер или скорая. Это залог нашего комфорта, это доставки без срывов, а значит и стабильность для бизнеса», — заявил Колесников.

В ходе совещания-семинара, посвященного вопросам ведения Государственного адресного реестра, обсудили планы по развитию Федеральной информационной адресной системы — ФИАС. Сейчас в реестре содержится 120 млн адресов.

Адресный реестр уже сейчас является ключевым элементом для функционирования ряда информационных систем и предоставления государственных и муниципальных услуг:

регистрации бизнеса;

оформления прав на недвижимость;

планирования развития территорий.

Также увеличился интерес бизнеса к официальной адресной информации.

За 9 месяцев 2025 года посещаемость портала ФИАС выросла более чем на 1 млн по сравнению с 2024 годом. Число посещений ФИАС за 2025 год составило более 9,6 млн.

Важную роль органов местного самоуправления в наполняемости адресного реестра отметил начальник управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС Денис Кузьмичев.

Благодаря им и в связи с развитием интерфейса внутреннего портала ФИАС за последние два года количество присвоенных адресов выросло почти в два раза.