💲 Курс доллара, евро и юаня на 31 октября 2025 года
На 31 октября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,5 рубля, курс евро — 93,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 31 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,5037 рубля
Евро
93,3894 рубля
Юань
11,2952 рубля
По данным на 30 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,4715 рубля, евро — 92,2466, юаня — 11,1707.
Согласно прогнозу эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера, до конца 2025 года доллар будет стоить выше 85, евро может торговаться за 100, а юань — вновь за 12. Сейчас рубль поддерживает жесткая фискальная и монетарная политика: налоги растут, а прогноз ключевой ставки ЦБ повышается.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
