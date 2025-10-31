ЦОК КПП Кадровик 30.10 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 31 октября 2025 года

Банк России установил курс доллара 80,5 рубля, евро стоит 93,4.

На 31 октября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,5 рубля, курс евро — 93,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 31 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

80,5037 рубля

Евро

93,3894 рубля

Юань

11,2952 рубля

По данным на 30 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,4715 рубля, евро — 92,2466, юаня — 11,1707.

Динамика курса доллара США по данным на 31 октября 2025 года. Источник: ЦБ.

Согласно прогнозу эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера, до конца 2025 года доллар будет стоить выше 85, евро может торговаться за 100, а юань — вновь за 12. Сейчас рубль поддерживает жесткая фискальная и монетарная политика: налоги растут, а прогноз ключевой ставки ЦБ повышается.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

