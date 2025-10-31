💲 Курс доллара, евро и юаня на 31 октября 2025 года

На 31 октября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,5 рубля, курс евро — 93,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 31 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,5037 рубля Евро 93,3894 рубля Юань 11,2952 рубля

По данным на 30 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,4715 рубля, евро — 92,2466, юаня — 11,1707.

Динамика курса доллара США по данным на 31 октября 2025 года. Источник: ЦБ.

Согласно прогнозу эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера, до конца 2025 года доллар будет стоить выше 85, евро может торговаться за 100, а юань — вновь за 12. Сейчас рубль поддерживает жесткая фискальная и монетарная политика: налоги растут, а прогноз ключевой ставки ЦБ повышается.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.