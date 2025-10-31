Особые экономические зоны в трех регионах РФ станут больше

ОЭЗ в Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях расширят, чтобы реализовать больше крупных проектов в субъектах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 30 октября 2025 года № 1686, по которому в трех регионах расширят границы особых экономических зон.

«Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, рассчитывать на снижение арендных платежей», — сказано на сайте кабмина.

Решение затрагивает промышленно-производственную ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области: ее площадь увеличится на 635,7 га. На территории будут реализовывать проекты в сфере металлургии с объемом инвестиций свыше 28 млрд рублей.

Также расширят границы ОЭЗ «Центр» в Воронежской области, где построят сталелитейный завод, зерноперерабатывающий комбинат и предприятие по покраске алюминиевого профиля.

Увеличится и территория ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области. Там планируют запустить проекты по производству стройматериалов и модульных домов, а также предприятия пищевой промышленной и логистические компании.