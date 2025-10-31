Кабмин выделил фермерам на льготные кредиты 34 млрд рублей

Предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, смогут получить 39 тысяч льготных кредитов на производство продукции, ее переработку, а также на выпуск кормов и лекарств для животных.

Правительство направило свыше 34 млрд рублей на финансирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей.

На эти деньги можно просубсидировать 39 тыс. льготных кредитов, которые фермеры могут оформить на производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку, на выпуск лекарств для животных, а также кормовых пищевых добавок.

«Рассчитываем, что эти решения помогут аграриям успешно продолжить работу и обеспечить продовольственную безопасность страны, и обеспечить также для наших граждан широкий выбор полезных и вкусных продуктов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, предприниматели смогут оформить займы на короткий срок. Например, для проведения сезонных работ.