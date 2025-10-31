ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Малый и средний бизнес

❔ Что делать, если компания не нашла себя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

Компании и ИП могут не найти себя в реестре МСП. Если это случилось, нужно на сайте ФНС заполнить заявление.

На сайте ФНС есть информация о представителях малого и среднего бизнеса, она находится в электронном сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

Реестр сформирован из компаний и предпринимателей, которые по критериям относятся к категории малого и среднего бизнеса. Эту информацию берут на основе данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведений о доходах, среднесписочной численности работников, а также из документов о применении специальных налоговых режимов. Об этом сказано на сайте налоговой.

Если компания или ИП не нашли себя в реестре, нужно заполнить заявление. Сделать это можно на сайте ФНС. В разделе Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства найдите вкладку «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

Из реестра МСП могут исключить, если показатели бизнеса изменились и больше не соответствуют критериям.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!

Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.

Автор

Юлия Вячеславовна Безрутченко
Кассовые разрывы

Главный враг бизнеса — кассовый разрыв. Как его предсказать и избежать

Компания может быть прибыльной по отчетам, иметь растущую выручку и полный портфель заказов, и при этом — внезапно остановиться. Причина банальна и смертельно опасна - нечем платить.

Начать дискуссию

Главная Тарифы