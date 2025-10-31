❔ Что делать, если компания не нашла себя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

Компании и ИП могут не найти себя в реестре МСП. Если это случилось, нужно на сайте ФНС заполнить заявление.

На сайте ФНС есть информация о представителях малого и среднего бизнеса, она находится в электронном сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

Реестр сформирован из компаний и предпринимателей, которые по критериям относятся к категории малого и среднего бизнеса. Эту информацию берут на основе данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведений о доходах, среднесписочной численности работников, а также из документов о применении специальных налоговых режимов. Об этом сказано на сайте налоговой.

Если компания или ИП не нашли себя в реестре, нужно заполнить заявление. Сделать это можно на сайте ФНС. В разделе Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства найдите вкладку «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

Из реестра МСП могут исключить, если показатели бизнеса изменились и больше не соответствуют критериям.