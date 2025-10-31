❗ Глава Роскомнадзора: нужно отказаться от согласий на обработку персональных данных
Роскомнадзор считает, что вместо согласий на обработку персональных данных нужно установить отраслевые стандарты.
«Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», — сказал руководитель РКН Андрей Липов.
Также он добавил, что институт согласий устарел. Со временем число клиентов стало настолько большим, что компании просто не могут следить за этими документами. Кроме того, если у человека сомнения, законно ли у него взяли согласие на обработку персональных данных, ему будет сложно это выяснить и отстоять свои права.
Предложение отказаться от согласий включат во второй пакет законодательных мер по борьбе с мошенничеством.
