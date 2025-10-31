ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
Центробанк аннулировал лицензию у очередного банка

Единственный участник «Драйв Клик Банка» решил добровольно ликвидировать организацию, поэтому ЦБ прекратил действие лицензии на банковские операции.

31 октября 2025 года Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Драйв Клик Банк».

Причина — ходатайство кредитной организации в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. Об этом сказано на сайте ЦБ.

По размеру активов эта кредитная организация была на 111 месте в банковской системе РФ. В банк назначат ликвидационную комиссию.

«Драйв Клик Банк» участвует в системе страхования вкладов, это значит, что вкладчики смогут получить страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей.

Юлия Вячеславовна Безрутченко
