Центробанк аннулировал лицензию у очередного банка

31 октября 2025 года Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Драйв Клик Банк».

Причина — ходатайство кредитной организации в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. Об этом сказано на сайте ЦБ.

По размеру активов эта кредитная организация была на 111 месте в банковской системе РФ. В банк назначат ликвидационную комиссию.

«Драйв Клик Банк» участвует в системе страхования вкладов, это значит, что вкладчики смогут получить страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей.