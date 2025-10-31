Минфин: как считать туристический налог на путевки льготников

Проживание по путевке на санаторно-курортное лечение для льготных категорий населений можно не включать в налоговую базу по турналогу. Даже если деньги внесла сторонняя организация.

Минфин в письме от 27.10.2025 № 03-05-04-06/103526 разъяснил, как правильно считать туристический налог со стоимости временного проживания, которая входит в санаторно-курортное лечение льготных категорий населения.

Организации, которые оказывают услуги по проживанию, считают туристический налог в минимальном размере (100 рублей в сутки). Однако если такие услуги оказывают по льготной путевке, то сумма не будет входить в налоговую базу.

«Полагаем, что налогоплательщик вправе не включать в налоговую базу стоимость услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению в том случае, если физическое лицо, приобретающее такую услугу (т. е. лицо, которому предоставлена санаторно-курортная путевка), относится к одной или нескольким категориям физических лиц, определенным пунктом 2 статьи 418.4 Налогового кодекса, независимо от того, кем оплачивается такая путевка», — сказано в письме.

Такие правила будут действовать, даже если услуги по проживанию льготников оплатила сторонняя организация.

Разъяснения Минфина довели до налоговиков.