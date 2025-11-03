ФНС ответила про льготы для пенсионеров по транспортному налогу
У налоговой службы спросили, должен ли пенсионер платить в 2025 году транспортный налог, если у него в собственности только одна машина.
Представители ФНС указали, что НК РФ не предусмотрены льготы для пенсионеров по транспортному налогу. То есть на федеральном уровне.
Однако для пенсионеров в НК есть льготы по земельному и налогу на имущество физических лиц.
При этом транспортный налог — региональный. При его установлении законами РФ могут быть предусмотрены налоговые льготы, а также основания и порядок их применения.
