Налоговые льготы по транспортному налогу

ФНС ответила про льготы для пенсионеров по транспортному налогу

У налоговой службы спросили, должен ли пенсионер платить в 2025 году транспортный налог, если у него в собственности только одна машина.

Представители ФНС указали, что НК РФ не предусмотрены льготы для пенсионеров по транспортному налогу. То есть на федеральном уровне.

Однако для пенсионеров в НК есть льготы по земельному и налогу на имущество физических лиц.

При этом транспортный налог — региональный. При его установлении законами РФ могут быть предусмотрены налоговые льготы, а также основания и порядок их применения.

Ранее мы писали про рекордные суммы транспортного налога за 2024 год.

Савчич Дмитрий
