🚙 Названы рекордные суммы транспортного налога за 2024 год

Налоговики Архангельской области и Ненецкого автономного округа составили список 2025 легковых автомобилей, по которым исчислен максимальный транспортный налог за 2024 год.

Владелец каждой из этих машин заплатит в бюджет более 250 тысяч рублей.

Самые большие суммы транспортного налога за 2024 год заплатят собственники следующих дорогостоящих авто:

РОЛЛС РОЙС WRAITH с мощностью двигателя 632 л.с. – сумма налога составила 284 400 рублей;

ЛАМБОРДЖИНИ HURACAN (611 л.с) – 274 950 руб.;

MERCEDES-BENZ G-CLASS (584,6 л.с.) – 263 070 руб.;

MERCEDES BENZ AMG G63 (571 л.с.) – 256 950 руб.;

LAND ROVER RANGE ROVER (564,2 л.с.) – 253 890 рублей.

Разумеется, это рекордные суммы в рамках только двух регионов РФ. Налог может быть и больше.

УФНС напомнило, что размер налога зависит от мощности двигателя, налоговой ставки, срока владения автомобилем и повышающего коэффициента для роскошных авто.

Ставки транспортного налога устанавливает региональный закон. Например, в Архангельской области для автомобилей с мощностью свыше 250 л.с. действует максимальная ставка – 150 рублей, а в Ненецком автономном округе – 50 руб.

Для дорогостоящих автомобилей применяется повышающий коэффициент, который зависит от модели транспортного средства и года выпуска. Перечень таких машин ежегодно утверждает Минпромторг и публикует на своем сайте.

Проверить правильность начисленного налога можно в сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» на сайте ФНС.

Транспортный налог за 2024 год, как и другие имущественные налоги, необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2025 года.