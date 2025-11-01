😎 Россияне стараются не замечать рекламу

Рекламы на сайтах становится все больше, а реагируют на нее все меньше.

В 2025 году 56% россиян пропускают рекламные сообщения. Такие результаты показал опрос компании Buzzoola.

«При этом среди женской аудитории рекламу игнорируют две трети респондентов (59%), а среди мужской — только каждый второй (50%)», — написали авторы исследования.

При этом о блокировщиках рекламы знает только 26% аудитории, а используют их – 15%.

Громкий звук в видеоролике заставляет избегать интернет-рекламу 35% респондентов. Еще 25% игнорирует рекламу из-за информационной перегруженности. Из-за неактуальности предложения и однообразия рекламу пропускают по 20% опрошенных.

В последнее время на сайтах стало больше рекламы, считает каждый третий опрошенный. Также ее стало больше в приложениях (15%), социальных сетях (14%), мессенджерах (13%) и у блогеров (10%). 9% опрошенных считают, что рекламы стало больше у маркетплейсов.

«Основным стимулом запоминаемости 37% респондентов назвали креативность рекламы, наличие юмора — 25% участников опроса, а краткое и понятное предложение — 18%», — рассказал гендиректор Buzzoola Виталий Желяпов.

В опросе в октябре 2025 года участвовали 2 500 россиян старше 18 лет.