Для расчета налога по АУСН инспекторы берут сведения о доходах и расходах из нескольких источников

При автоУСН в целом действует кассовый режим, но с рядом особенностей.

ФНС указала, что в отношении применяющих АУСН и выбравших объект налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы», сумму налога по итогам налогового периода исчисляет налоговый орган на основе сведений и данных о доходах и расходах (ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

представленных самим налогоплательщиком по ККТ;

полученных от уполномоченного банка (в котором открыт счет у плательщика АУСН) и/или от операторов электронных площадок;

переданных плательщиком через личный кабинет налогоплательщика.

То есть по общему правилу авансы за товар будут учитываться в расходе. Ждать приходной накладной не нужно.