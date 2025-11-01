С 1 марта 2026 года не будут выдавать свидетельство о госрегистрации НКО

Форму свидетельства упразднят, так как начнет действовать реестровая модель учета.

Минюст упразднит форму свидетельства о госрегистрации НКО с 1 марта 2026 года. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ, согласно которому изменится порядок предоставления Минюстом услуги по принятию решения о госрегистрации некоммерческих организаций.

В частности, будет действовать реестровая модель учета результатов предоставления госуслуги. То есть выдавать свидетельство в качестве документа, подтверждающего госрегистрацию НКО, больше не будут.

В связи с этим упраздняется приказ Минюста от 03.08.2009 № 244 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации», и с 1 марта 2026 свидетельства перестанут выдавать.