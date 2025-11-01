🍸 Минфин планирует повысить пошлины на виски и ром из недружественных стран с 1 января 2026 года

Власти обсуждают идею Минфина увеличить пошлины на крепкие алкогольные напитки из европейских стран.

С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять пошлины на крепкий алкоголь из недружественных государств.

Пошлины могут вырасти с 3 до 5 евро за литр напитка. Изменения коснутся виски, рома, настоек и ликеров. Об этом пишет РБК.

Вопрос повышения пошлин сейчас рассматривает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.