🍸 Минфин планирует повысить пошлины на виски и ром из недружественных стран с 1 января 2026 года
Власти обсуждают идею Минфина увеличить пошлины на крепкие алкогольные напитки из европейских стран.
С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять пошлины на крепкий алкоголь из недружественных государств.
Пошлины могут вырасти с 3 до 5 евро за литр напитка. Изменения коснутся виски, рома, настоек и ликеров. Об этом пишет РБК.
Вопрос повышения пошлин сейчас рассматривает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
