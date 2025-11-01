ФНС: нужно ли перевыпускать КЭП ИП при смене адреса

ИП поменял прописку, нужно ли перевыпустить ЭЦП, спросили налоговую службу.

Получать новый сертификат КЭП ИП при смены прописки нужно только в том случае, если это повлекло за собой изменение ОГРНИП — ответили налоговики.

Адрес не является обязательным атрибутом для сертификата КЭП ИП и обычно не включается в его состав.

Подробнее о том, как работать с ЭДО, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь составлять отчетность на любых налоговых режимах, освоите учет с нуля, сможете без ошибок рассчитывать зарплату и налоги, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.