ФНС: нужно ли перевыпускать КЭП ИП при смене адреса
ИП поменял прописку, нужно ли перевыпустить ЭЦП, спросили налоговую службу.
Получать новый сертификат КЭП ИП при смены прописки нужно только в том случае, если это повлекло за собой изменение ОГРНИП — ответили налоговики.
Адрес не является обязательным атрибутом для сертификата КЭП ИП и обычно не включается в его состав.
