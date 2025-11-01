Стали известны самые низкооплачиваемые сферы деятельности 2025

Самый маленький доход в месяц у сотрудников, которые заняты пошивом одежды и кожевенным производством.

В России меньше всего получают те, кто работает в кожевенном производстве, занимается производством одежды, а также в сегменте ресторанного и гостиничного бизнеса. Средняя зарплата там достигает 41-54 тыс. рублей.

Также низкую зарплату получают представители значимых профессий в области образования (63 тыс. рублей) и здравоохранения (72 тыс.). Такой доход находится на уровне ниже среднего, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Государственный университет управления (ГУУ).

Большие зарплаты в 206-218 тыс. рублей в месяц получают специалисты по добыче нефти и газа, а также сотрудники финансовой сферы.

Результаты исследования говорят о поляризации зарплаты, из-за чего возникает кадровый дефицит в значимых сферах.