❔ Можно ли применять одну кассу на трех торговых точках: ФНС ответила
В чате ФНС рассмотрели ситуацию: у ИП на ПСН на рынке по одному адресу расположены три торговые точки. По этому же адресу зарегистрирована переносная касса. Торговые точки находятся друг от друга в трех метрах, все расчеты с покупателями проходят в присутствии кассы, так как она мобильная.
Должен ли ИП покупать кассы все-таки для каждой из этих точек, спросили налоговую.
Согласно п. 1 ст. 4.3 закона от 22.05.2003 № 54‑ФЗ, при непосредственных расчетах с покупателем ККТ должна находиться на месте расчета и применяться в момент расчета.
Кроме того, согласно п. 2 ст. 4.2 закона № 54‑ФЗ, при регистрации кассы должен быть указан адрес и место ее установки (применения).
Если эти требования выполняются – можно применять один экземпляр ККТ, пояснили налоговики. То есть для данной ситуации допустима одна касса.
