❔ Можно ли применять одну кассу на трех торговых точках: ФНС ответила

Если точки расположены по одному адресу и в момент расчетов применяется ККТ – можно использовать одно устройство для всех объектов.

В чате ФНС рассмотрели ситуацию: у ИП на ПСН на рынке по одному адресу расположены три торговые точки. По этому же адресу зарегистрирована переносная касса. Торговые точки находятся друг от друга в трех метрах, все расчеты с покупателями проходят в присутствии кассы, так как она мобильная.

Должен ли ИП покупать кассы все-таки для каждой из этих точек, спросили налоговую.

Согласно п. 1 ст. 4.3 закона от 22.05.2003 № 54‑ФЗ, при непосредственных расчетах с покупателем ККТ должна находиться на месте расчета и применяться в момент расчета.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 4.2 закона № 54‑ФЗ, при регистрации кассы должен быть указан адрес и место ее установки (применения).

Если эти требования выполняются – можно применять один экземпляр ККТ, пояснили налоговики. То есть для данной ситуации допустима одна касса.

Научим работать с онлайн-кассами и оформлять чеки на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет, считать налоги и составлять отчетность на ОСНО и УСН. Все полученные навыки вы будете отрабатывать в интерактивных тренажерах, система сама проверяет ответы, подсвечивает ошибки и считает баллы.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.