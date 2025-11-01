Когда многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию
Матери трех и более детей могут выйти на пенсию досрочно. Об условиях рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Параметры льготного пенсионного возраста для многодетных матерей установлены законодательно.
«Для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста 8 лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК [индивид. пенс. коэффициент], имеется возможность досрочного выхода на пенсию.
Для женщин, родивших трех детей, возраст выхода на пенсию — 57 лет; для родивших четырех детей — 56 лет; для родивших пять и более детей — 50 лет», — сообщила Финогенова.
Матери двух детей могут выйти на пенсию и в 50 лет, если есть 20 и более лет стажа, и долго работали в тяжелых климатических условиях:
не менее 12 лет — в районах Крайнего Севера;
не менее 17 лет — в приравненных к ним областях.
Для многодетных отцов возможность досрочного выхода на пенсию не предусмотрена, уточнила эксперт.
Сейчас по уходу за первым ребенком матери начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год, за вторым – 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК в год.
Но депутаты рассматривают снятие ограничений на начисление пенсионных баллов за периоды ухода за ребенком. Если законопроект примут, то для матерей, находящихся на пенсии и имеющих более трех детей, могут пересчитать получаемую пенсию по заявлению в СФР, добавила Финогенова.
