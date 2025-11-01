ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Налоговые льготы по транспортному налогу

В пять раз снижены ставки транспортного налога на гидроциклы, чтобы их регистрировали. Но только в одном регионе

В Амурской области уменьшили ставки по транспортному налогу за 2025 год.

Жителям Амурской области снизили ставки по транспортному налогу на гидроциклы за 2025 год, сообщает региональное УФНС.

Так налоговики хотят замотивировать собственников к официальной регистрации таких транспортных средств.

Закон Амурской области от 02.10.2025 № 684-ОЗ устанавливает следующие ставки налога в отношении гидроциклов:

  • до 100 л. с. (до 73,55кВТ) включительно – 50 рублей с каждой лошадиной силы;

  • свыше 100 л. с. до 200 л. с. (свыше 73,55 кВТ до 147,1кВТ) включительно – 75 рублей;

  • свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВТ) — 100 рублей.

Действующие ставки налога по гидроциклам с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно составляют 250 рублей, свыше 100 л. с.– 500 руб. за лошадиную силу.

