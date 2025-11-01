В пять раз снижены ставки транспортного налога на гидроциклы, чтобы их регистрировали. Но только в одном регионе
Жителям Амурской области снизили ставки по транспортному налогу на гидроциклы за 2025 год, сообщает региональное УФНС.
Так налоговики хотят замотивировать собственников к официальной регистрации таких транспортных средств.
Закон Амурской области от 02.10.2025 № 684-ОЗ устанавливает следующие ставки налога в отношении гидроциклов:
до 100 л. с. (до 73,55кВТ) включительно – 50 рублей с каждой лошадиной силы;
свыше 100 л. с. до 200 л. с. (свыше 73,55 кВТ до 147,1кВТ) включительно – 75 рублей;
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВТ) — 100 рублей.
Действующие ставки налога по гидроциклам с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно составляют 250 рублей, свыше 100 л. с.– 500 руб. за лошадиную силу.
