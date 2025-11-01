В Клерк.Плюс новые разборы: надо ли отвечать на требование, если проверка завершена, как вернуть НДС, если из-за партнера в этом отказали

Эксперты подготовили целых 10 новых материалов. Разобрали ситуации, которые могут возникнуть у каждого бухгалтера.

Для подписчиков Клерк.Плюс на этой неделе появилось 10 новых полезных материалов.

«Разборы» — это часть подписки «Клерка». Здесь экспертная редакция ежедневно разбирает письма Минфина и ФНС, толкует законы и показывает, как применять их на практике.

Эксперт рассказал, надо ли отвечать на требование, если оно появилось после завершения камеральной проверки. Если не ответить, можно нарваться на штраф. Рассказываем, как поступить правильно.

Компании могут потерять вычет по НДС из-за ошибок деловых партнеров. Суд решил, что убытки можно взыскать с контрагента. Эксперт подскажет, как сделать это грамотно и объяснит, для чего в договорах нужны налоговые оговорки.

Работодатель оплачивает лечение сотрудника. Какие налоги и взносы он должен уплатить, и как учесть эти расходы. Разбираемся вместе со специалистами.

Можно ли предпринимателю иметь два ИНН: один для работы, а второй — личный? Узнайте, какой номер будет действительным и где это можно проверить.

Подробнее о новинках в Клерк.Плюс читайте в полном анонсе!