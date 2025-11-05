ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 80,9 рубля, евро стоит 93,4.

На 4 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,9 рубля, курс евро — 93,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

80,8861 рубля

Евро

93,3848 рубля

Юань

11,2449 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

Аналитики «Ренессанс Капитала» и «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют рост курса доллара в 2026 году до 100 рублей и выше. Смягчение денежно-кредитной политики повлечет за собой ослабление рубля. Сейчас рубль по-прежнему поддерживают высокие ставки по депозитам и ограниченный спрос на иностранную валюту.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

