💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 ноября 2025 года
На 4 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,9 рубля, курс евро — 93,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,8861 рубля
Евро
93,3848 рубля
Юань
11,2449 рубля
Аналитики «Ренессанс Капитала» и «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют рост курса доллара в 2026 году до 100 рублей и выше. Смягчение денежно-кредитной политики повлечет за собой ослабление рубля. Сейчас рубль по-прежнему поддерживают высокие ставки по депозитам и ограниченный спрос на иностранную валюту.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
