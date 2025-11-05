💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 ноября 2025 года

На 4 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,9 рубля, курс евро — 93,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,8861 рубля Евро 93,3848 рубля Юань 11,2449 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

Аналитики «Ренессанс Капитала» и «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют рост курса доллара в 2026 году до 100 рублей и выше. Смягчение денежно-кредитной политики повлечет за собой ослабление рубля. Сейчас рубль по-прежнему поддерживают высокие ставки по депозитам и ограниченный спрос на иностранную валюту.

