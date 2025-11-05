Что изменится в НДС, УСН, ПСН и страховых взносах с 2026 года
Федеральный законопроект № 1026190-8 официально запустил налоговую перезагрузку-2026. Уже через три месяца все изменится: НДС вырастет до 22%, лимиты по УСН и ПСН резко сократятся, а АУСН станет не просто альтернативой — а вынужденным выбором для многих.
Федеральный законопроект № 1026190-8 официально запустил налоговую перезагрузку-2026. На вебинаре «НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ» вместе с практикующим аудитором разберем законопроект, а также что делать прямо сейчас, чтобы бизнес прошел реформу без потерь.
На вебинаре разберем:
✅ НДС 22% — как перестроить ценообразование, пересмотреть договоры и не «съесть» рост налога из прибыли.
✅ УСН: новый лимит доходов — 10 млн ₽ для освобождения от НДС. Как перейти на АУСН или остаться на УСН с НДС — пошагово.
✅ ПСН в 2026 году: новые ограничения по видам деятельности, доходам и численности.
✅ Страховые взносы: льготы для МСП и приоритетных отраслей — кто попадает под поддержку, а кто теряет преференции.
✅ НДФЛ, налог на прибыль, акцизы — ключевые изменения.
✅ АУСН: кто может перейти, какие «подводные камни» ждут в 2025-2026 и как не провалить переход.
Бонус: Чек-лист и пошаговый план перехода на АУСН.
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
