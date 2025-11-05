Что изменится в НДС, УСН, ПСН и страховых взносах с 2026 года

Разберитесь во всех налоговых изменениях-2026 и оцените какой режим налогообложения выбрать на 2026 год.

Федеральный законопроект № 1026190-8 официально запустил налоговую перезагрузку-2026. Уже через три месяца все изменится: НДС вырастет до 22%, лимиты по УСН и ПСН резко сократятся, а АУСН станет не просто альтернативой — а вынужденным выбором для многих.

На бесплатном вебинаре «НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ» вместе с практикующим аудитором разберем законопроект, а также что делать прямо сейчас, чтобы бизнес прошел реформу без потерь. Он состоится уже сегодня — 5 ноября в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

✅ НДС 22% — как перестроить ценообразование, пересмотреть договоры и не «съесть» рост налога из прибыли.

✅ УСН: новый лимит доходов — 10 млн ₽ для освобождения от НДС. Как перейти на АУСН или остаться на УСН с НДС — пошагово.

✅ ПСН в 2026 году: новые ограничения по видам деятельности, доходам и численности.

✅ Страховые взносы: льготы для МСП и приоритетных отраслей — кто попадает под поддержку, а кто теряет преференции.

✅ НДФЛ, налог на прибыль, акцизы — ключевые изменения.

✅ АУСН: кто может перейти, какие «подводные камни» ждут в 2025-2026 и как не провалить переход.

Бонус: Чек-лист и пошаговый план перехода на АУСН.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

