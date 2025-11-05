Бизнес потратил на обслуживание займов рекордную сумму в сентябре 2025

Компаниям может грозить дефолт из-за просрочек по кредитам и снижения прибыли. Уже сейчас бизнес направляет 36% заработка на обслуживание займов.

На обслуживание кредитов компании потратили рекордные 36% доходов. Этот исторический максимум зафиксировали по итогам третьего квартала 2025 года.

За год нагрузка процентных платежей выросла на 10%, а за шесть лет — на 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП «Анализ макроэкономических тенденций».

Рост долговой нагрузки среди предпринимателей также подтвердили в Минэкономразвития. Там это связывают с привлечением дополнительных денег для наращивания инвестиций в основной капитал. За шесть месяцев 2025 года они выросли на 12%. Однако многие компании берут кредиты не для развития, а чтобы закрыть старые долги.

Кроме того, долговая нагрузка выросла из-за высокой ключевой ставки, которая была 21%, что составляет максимум более чем за 20 лет.

«Стоимость обслуживания долга для компаний увеличивалась быстрее, чем при фиксированных процентах: им приходилось платить больше не только по новым, но и по уже оформленным ссудам, где условия автоматически менялись вслед за ставкой ЦБ», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По данным Центробанка, за первую половину 2025 года совокупный долг бизнеса вырос до 122 трлн рублей. Просрочка платежей в сентябре достигла 23%, тогда как в 2024 году она была 17%. Бизнес перестает платить из-за сложностей с рефинансирование, когда банки ужесточают требования, а также из-за снижения прибыли. За восемь месяцев 2025 года компании получили 17,6 трлн рублей, тогда как в том же периоде 2024 года они заработали 20 трлн.

Долговая нагрузка заметно растет у предприятий машиностроения и в строительном секторе. Меньше всего долгов у фармацевтический компаний, производителей кожаных и текстильных изделий, резиновой и пластмассовой продукции.

По данным агентства «Эксперт РА», в январе-октябре 2025 года 26 компаний уже допустили технический дефолт. За весь 2024 год таких организаций было 11.