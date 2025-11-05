🚖 Таксистов-нелегалов предлагают штрафовать до 100 тысяч рублей

Чтобы сократить число нелегальных перевозчиков и повысить уровень безопасности пассажиров, депутаты предлагают ужесточить наказание для таксистов за работу без лицензии.

Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа предложили штрафовать таксистов, которые работают без лицензии и записи в региональном реестре на сумму от 3 до 100 тыс. рублей.

Сейчас нарушениями считают: невыдачу кассового чека пассажиру, отсутствие «шашечек» на крыше и опознавательного фонаря. Этот список хотят дополнить штрафом за перевозку пассажиров без специального разрешения или лицензии.

Наказание для водителя — до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс., а для компаний — до 50 тыс.

Кроме того, за повторное нарушение штраф для водителя вырастет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс., юрлиц — до 100 тыс. Об этом пишет «Парламентская газета».

С 2022 года такси должны работать только на основании лицензии, которую подтверждает запись в региональном реестре. Агрегаторы нарушают это требование, когда передают заказы частным перевозчикам без таких разрешений.