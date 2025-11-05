Власти согласовали новую программу поддержки МСП из моногородов

Правительство хочет сконцентрироваться на финансовой поддержке предпринимателей из отдельных муниципальных образований, где сложная экономическая ситуация.

Минэкономики и Корпорация МСП определились с параметрами новой программы поддержки малого и среднего бизнеса, который работает в моногородах. Так, льготные кредиты и банковские гарантии будут доступны предпринимателям из 26 муниципальных образований.

Также в программу войдут 27 особых экономических зон (ОЭЗ), которые располагаются не более чем в 100 км от населенных пунктов, где расположены градообразующие предприятия с одним профилем работы. Об этом пишет «Коммерсант».

Кредит по льготной ставке будет можно получить под 6-10% годовых. Для тех, кто участвует в инвестиционном проекте, ставка в течение пяти лет составит 6%, можно получить сумму до 200 млн рублей. Деньги на пополнение оборотных средств предоставят под 10% годовых, но сумма — до 50 млн. Резиденты ОЭЗ получат инвестиционные кредиты до 200 млн по ставке 10% годовых сроком на пять лет.

«Меры господдержки должны учитывать местную специфику, фокусироваться на поддержке секторов экономики, необходимых для развития этих территорий», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Сейчас статус моногорода есть у 321 населенного пункта.