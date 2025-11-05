ФНС доработала автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей

Как часто нужно проводить инвентаризацию и почему «раз в год» уже не работает

Современный ответ — цикловая инвентаризация с событийными сверками, понятной матрицей риска и автоматизацией. Закон оставляет организации пространство для выбора сроков, а стандарты требуют качества данных, не только бумажного отчёта. Чтобы это работало без лишних затрат, нужна технология.