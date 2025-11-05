ФНС доработала автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
Налоговая служба доработала функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Сертификат перестанет действовать, если:
юрлицо прекратило вести деятельность;
физлицо перестало быть индивидуальным предпринимателем;
у физлица больше нет полномочий действовать без доверенности от имени компании;
в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о лице с правом действовать без доверенности;
лицо, которое имеет право действовать без доверенности, дисквалифицировали;
физлицо сняли с учета в связи со смертью.
