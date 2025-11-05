ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Электронные подписи

ФНС доработала автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей

Чтобы снизить риски, налоговики создали функционал, который будет автоматически прекращать действие электронных сертификатов.

Налоговая служба доработала функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Сертификат перестанет действовать, если:

  • юрлицо прекратило вести деятельность;

  • физлицо перестало быть индивидуальным предпринимателем;

  • у физлица больше нет полномочий действовать без доверенности от имени компании;

  • в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о лице с правом действовать без доверенности;

  • лицо, которое имеет право действовать без доверенности, дисквалифицировали;

  • физлицо сняли с учета в связи со смертью.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Как часто нужно проводить инвентаризацию и почему «раз в год» уже не работает

Современный ответ — цикловая инвентаризация с событийными сверками, понятной матрицей риска и автоматизацией. Закон оставляет организации пространство для выбора сроков, а стандарты требуют качества данных, не только бумажного отчёта. Чтобы это работало без лишних затрат, нужна технология.

Как часто нужно проводить инвентаризацию и почему «раз в год» уже не работает

Начать дискуссию

Главная Тарифы