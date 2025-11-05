Сервис ФНС предложит на выбор 36 типовых уставов

Чтобы предпринимателям было легче собирать и подавать документы для регистрации бизнеса, на сайте ФНС есть сервис, который поможет подобрать типовой устав.

В интерактивном сервисе ФНС есть 36 утвержденных типовых уставов. Предприниматели могут выбрать тот, который нужен именно им. Уставы доступны как для новичков, так и действующих компаний.

Для подбора устава нужно перейти в специальный сервис «Регистрация бизнеса» — «Выбор типового устава». Затем система предложит ответить на вопросы, например, есть ли возможность выхода участников из организации, как будут переходить доли участников.

В типовом уставе нет названия компании, информации об адресе и размере уставного капитала, поэтому новые данные нужно будет внести в зарегистрированный устав, если произойдут изменения.

«Наличие типовых уставов не означает обязательное применение учредителями и участниками обществ именно этих вариантов. Любая компания самостоятельно решает, какой устав будет основанием ее бизнеса», — сказано на сайте ФНС.

Основное преимущество типового устава — экономия времени на его составление и утверждение. Кроме того, действующая компания может перейти с действующего устава на типовой без уплаты госпошлины.