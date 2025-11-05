Сервис ФНС предложит на выбор 36 типовых уставов
В интерактивном сервисе ФНС есть 36 утвержденных типовых уставов. Предприниматели могут выбрать тот, который нужен именно им. Уставы доступны как для новичков, так и действующих компаний.
Для подбора устава нужно перейти в специальный сервис «Регистрация бизнеса» — «Выбор типового устава». Затем система предложит ответить на вопросы, например, есть ли возможность выхода участников из организации, как будут переходить доли участников.
В типовом уставе нет названия компании, информации об адресе и размере уставного капитала, поэтому новые данные нужно будет внести в зарегистрированный устав, если произойдут изменения.
«Наличие типовых уставов не означает обязательное применение учредителями и участниками обществ именно этих вариантов. Любая компания самостоятельно решает, какой устав будет основанием ее бизнеса», — сказано на сайте ФНС.
Основное преимущество типового устава — экономия времени на его составление и утверждение. Кроме того, действующая компания может перейти с действующего устава на типовой без уплаты госпошлины.
