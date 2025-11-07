ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Как с помощью ИИ развивать бизнес и какие компетенции нужны для управления финансами — расскажут эксперты на конференции «КОНФИН 2025»!

Специалисты по учету и финансам смогут узнать, как им поможет автоматизация и искусственный интеллект в развитии бизнеса.

11-12 ноября 2025 года пройдет 5-я ежегодная онлайн-конференция для финансовых директоров «КОНФИН 2025». Встреча будет полезна тем, кто работает с финансами и развивает бизнес.

Эксперты расскажут про:

  • AI в финансах — вы увидите реальные примеры применения ИИ для анализа данных, прогнозирования и поддержки управленческих решений;

  • автоматизацию процессов — узнаете о кейсах цифровизации учета и отчетности, которые ускоряют работу и минимизируют ошибки;

  • новые компетенции — расскажем про рост компетенций в управлении финансами и бизнесом.

Вы познакомитесь с инструментами, которые реально работают в управлении финансами: от автоматизации отчетности до внедрения AI в аналитике. Сможете пообщаться с коллегами, которые сталкиваются с такими же задачами и находят свои решения. А также поймете, какие компетенции станут решающими в ближайшие 2-3 года и как с их помощью усилить себя.

Регистрируйтесь по ссылке. Подписывайтесь на телеграм-канал Финансист с экспертизой для грамотного управления деньгами бизнеса.

